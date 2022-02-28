الارشيف / اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرى أن عضوية أوكرانيا يمكن أن تكون ورقة مساومة مع روسيا

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يرى أن عضوية أوكرانيا يمكن أن تكون ورقة مساومة مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي الـ10 والـ11 من شهر مارس/آذار المقبل، مضيفًا أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع.

وقال المسؤول: ”أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهما بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحل“، وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع، لكنه أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا