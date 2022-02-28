شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يرى أن عضوية أوكرانيا يمكن أن تكون ورقة مساومة مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي الـ10 والـ11 من شهر مارس/آذار المقبل، مضيفًا أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع.



وقال المسؤول: ”أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهما بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحل“، وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع، لكنه أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد