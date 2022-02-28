شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث باسم جونسون يتراجع عن تصريحات بشأن "إسقاط" نظام بوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم ”داونينغ ستريت“ يوم الإثنين، إنه يريد ”إسقاط نظام بوتين“ بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، وذلك قبل أن يدحض السعي ”لتغيير النظام“ مؤكدا أن الغاية هي ”وضع حد“ لروسيا.

