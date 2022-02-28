شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيلاروسيا.. إقرار تعديلات دستورية تبقي لوكاشنكو في الحكم إلى 2035 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صوت أكثر من 65 % من الناخبين في بيلاروسيا الأحد، لصالح إجراء تعديلات اقترحها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو على الدستور، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد، مما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي استنكر شروط الاقتراع.



والسؤال المطروح للتصويت يتعلق باعتماد أو عدم اعتماد هذه التعديلات التي من شأنها تعزيز سلطة الرئيس البالغ 67 عامًا، والذي يحكم هذه الجمهورية السوفيتية السابقة بقبضة من حديد منذ 1994.