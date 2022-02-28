شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يشترط القبول بضم القرم وحياد أوكرانيا لوقف الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية واعلان ”حياد“ كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن ”نازيتها“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.



وقال الكرملين في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين أن بوتين اشترط ”الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي“ لتسوية النزاع.