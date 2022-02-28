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بوتين يشترط القبول بضم القرم وحياد أوكرانيا لوقف الحرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية واعلان ”حياد“ كييف وتخلي الحكومة الأوكرانية عن ”نازيتها“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال الكرملين في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين أن بوتين اشترط ”الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي“ لتسوية النزاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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