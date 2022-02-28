الناتو ينتفض ضد روسيا بنشر قوات الرد التابعة له على خلفية أزمة أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت اللجنة العسكرية للناتو اليوم الاثنين عن قراره نشر عناصر قوات الرد التابعة له في إطار الدفاع الجماعي، وذلك على خلفية تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وقالت اللجنة في بيان نشر في بروكسل اليوم في أعقاب اجتماع طارئ له: "لقد جرى تفعيل خطط الدفاع للناتو ونتيجة لذلك يتم لأول مرة نشر عناصر قوات الرد التابعة للناتو في سياق الدفاع المشترك".

وجاء في البيان أيضا أن رؤساء هيئات الأركان العامة (للدول الأعضاء في الحلف) بحثوا الاستراتيجية المستقبلية للناتو في مجال الردع والدفاع، وكذلك الأنشطة الجارية لضمان التيقظ في جميع المجالات وفي جميع الأراضي (لدول الحلف)"