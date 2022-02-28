الرئيس السيسي: «الدولة أعلنت عن فرص عمل للبرمجة براتب 20 ألف دولار تقدم لها 300 ألف واللي نجح 111 فقط».. تفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كل التحديات التى تواجه مصر لا تزيدنى إلا إصرارا وعزيمة على القتال من أجل مصر، وأن الدولة أعلنت عن فرص عمل للبرمجة براتب 20 ألف دولار تقدم لها 300 ألف واللي نجح 111 فقط.

وكشف الرئيس السيسي عن برنامج تأهيلي للشباب بتكلفة 30 ألف دولار لكل طالب من خريجى الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة.

وأضاف أن وزارة الاتصالات أعلنت عن البرنامج وتقدم للبرنامج 300 ألف طالب، ولكن لم يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبا فقط، وهو ما يعكس عدم وجود مؤهلين لسوق العمل مع أن الدولة كانت على أتم استعداد للإنفاق على الشباب.

وفي مداخلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الطالب الذي يحصل على هذا البرنامج يصل راتبه إلى 20 ألف دولار أو أكثر.وممكن ان يعمل من المنزل حيث أن هذه الوظائف مطلوبة في سوق العمل الدولية ويبلغ حجم الطلب عليها مليون فرصة عمل في كبرى الشركات الدولية

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

وشارك في الجلسة النقاشية أيضًا الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، الدكتور ماجد عثمان رئيس المجلس المصري للبحوث الرأي العام وخبير السياسات السكانية، الدكتورة نهى طلعت عضو الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، يوستينا ثروت رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية في مبادرة حياة كريمة.