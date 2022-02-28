شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الشيوخ" ناعيا عبد الحى عبيد: صاحب النشاط البارز والهمة العالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، والذي وافته المنية اليوم، مؤكدا أنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية، والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل وجهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده،داعياَ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بعد صلاة الظهر غدا الثلاثاء، بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر الأسرة على طريق الفيوم.