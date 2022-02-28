شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالقومى لحقوق الإنسان: مواجهة زيادة السكان لا تقل أهمية عن خطر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور نهى طلعت، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة يهدف إلى مواجهة الزيادة السكانية التى تمثل التهديد الأكبر على الدولة المصرية وتأتى على كافة ثمار التنمية، لافتة إلى أنها لا تقل أهمية مواجهتها عن مواجهة الإرهاب، لافتة إلى أن الدولة تنفذ طفرة تنموية تعد الأكبر فى العالم.

وأضافت "نهى طلعت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن معدل الزيادة السكانية سنويًا تصل لـ2.5 مليون نسمة، وذلك يشكل نصف عدد مواليد قارة أوروبا، وذلك يعد تهديد خطير لمعدلات التنمية وتؤثر سلبًا على مستوى حياة المواطنين وتزيد معدلات الفقر والبطالة والأمية، وتابعت: "كل هذه الأمور تعد أعراض مرض أسمه الزيادة السكانية".

ولفتت "نهى طلعت"، إلى أن النهضة التى تشهدها مصر الآن والقائمة على مشاركة القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشددة على أن الدولة عازمة على القضاء على كافة التحديات والمشاكل التى تعرقل عملية التنمية والارتقاء بحياة المواطنين.