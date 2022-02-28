قطاع الخدمات بوزارة الزراعة لنواب مجلس الشيوخ: أخبار سارة للفلاحين قريبا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، عن قيام الوزارة حاليا بدراسة إجراءات توريد محصول القمح فى الموسم الحالى، وأنه سيكون هناك أخبار سارة للمزارعين، سيتم الإعلان عنها قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

ورفض الشناوى، الإفصاح عن تلك الأخبار إلى أن يتم الانتهاء من دراسة إجراءات التوريد، والإعلان عنها من جانب وزير الزراعة، مشيرا إلى أنها تأتى ضمن خطوات الحكومة لمساعدة ودعم الفلاح.

وأكد الدكتور عباس الشناوى، أن ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، مشيرا إلى أن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية فى عام 2015، إلا أن لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع فى عدد من المحاصيل مثل عباد الشمس وفول الصويا والقطن، إلى جانب القمح الذى تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولى قصب السكر وبنجر السكر، متابعا:" نسعى حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع فى التقاوى والبذور، حيث أصبح لدينا تقاوى تغطى أكثر من 250 ألف فدان، من تقاوى محاصيل الزراعات التعاقدية.