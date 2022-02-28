شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تُجبر طائرة ركاب روسية على الدوران في الجو والعودة لموسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : قالت السفارة الروسية في البرتغال، إن السلطات البرتغالية، قررت – دون أي إشعار مسبق –إغلاق مجالها الجوي، مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أمام الطيران المدني الروسي، وهو ما اضطر طائرة تابعة لخطوط الأورال الجوية كانت متوجهة إلى جزيرة ماديرا لإعادة مجموعة من السائحين الروس، لتغيير مسارها في الجو والعودة إلى روسيا.

وكان من المفترض أن تنقل هذه الطائرة التابعة لخطوط الأورال الجوية، مجموعة من السائحين الروس إلى الوطن.

من جانبها اتصلت السفارة الروسية هناك، بالسائحين ويجري العمل على تحديد خيارات عودتهم إلى وطنهم. وأوضحت البعثة الدبلوماسية أن الروس المقيمين بشكل دائم في ماديرا يقدمون المساعدة لهم في الإقامة.

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