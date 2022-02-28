شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الرئيس الأوكراني يوقع على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين رسمياً، على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد “جلسة طارئة” اليومن للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه يتم حاليا العمل على توصيل أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.

وقال حلف الناتو، في بيان له مساء أمس، إن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي، مضيفا “نحن مستمرون في توفير حاجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية.