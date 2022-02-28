شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تزف بشرى للقادمين إلى البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سلطنة عُمان قرارا بالسماح بدخول السلطنة لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في عُمان دون الحاجة إلى فحص “PCR”، على أن يتم العمل بها ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 1 مارس 2022م.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اتخذت القرارات الآتية:

1-السماح بدخول سلطنة عُمان لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة دون الحاجة إلى فحص (PCR) .

2- استمرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة فقط.

3- السماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية.

وقررت اللجنة أيضا، استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100% في جميع المراحل الدراسيّة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحيّة الاحترازية، ابتداءً من 6 مارس المقبل.