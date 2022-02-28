شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توجه رسالة عاجلة إلى دولة عربية بشأن الحرب على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت روسيا عبر سفارتها في القاهرة رسالة عاجلة إلى “الأصدقاء المصريين”، دعتهم فيها إلى عدم تصديق ما وصفته بـ” التضليل الأوكراني”.

وقالت السفارة الروسية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” : “مصر.. أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني.. لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة-fake news”.

وفي وقت سابق، أوضح السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، أسباب الحملة العسكرية الروسية الخاصة، كما نشرت السفارة بيانا حول تطورات الأحداث في دونباس، لافتة إلى أن “القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالتنكيل بشعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منذ 8 سنوات”.

ويوم الخميس الماضي شنت روسيا حملة عسكرية على أوكرانيا، تمكنت فيها من السيطرة على العديد من المناطق والمدن والسيطرة على الأجواء الأوكرانية، كما تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في ظل فرض الغرب عقوبات اقتصادية قاسية عليها وعزلها عن النظام العالمي ماليًا وتجاريًا.