شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يفرض حظرًا على توريد السلاح لميليشيات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر مجلس الأمن، مساء اليوم الإثنين، فرض حظر على توريد السلاح لميليشيات الحوثي، وذلك وفقا لخبر عاجل نشرته “العربية”.

يذكر أن الإمارات كانت قد قدمت مشروع قرار لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين عن إمداد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بوسائل متقدمة لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات.

ويأتي قرار مجلس الأمن، في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي، أي في غد الثلاثاء.