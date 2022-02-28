شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: لم نغير مستويات تأهبنا النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "لا ترى داعيا لتغيير" مستويات التأهب النووي في الوقت الحالي بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة الردع النووي في حالة تأهب قصوى، وسط سيل من الأعمال الانتقامية الغربية من موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وفي إطار منفصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) "لم نغير مستويات تأهبنا، ولم نغير تقييمنا في ذلك الصدد، لكن ينبغي أيضا ألا تساورنا أوهام إزاء استخدامه للتهديدات".