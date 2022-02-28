شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يصنف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" ويصدر حظراً على أسلحتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم، قراراً صنف فيه مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المتمردين الحوثيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

ووصف القرار، للمرة الأولى مليشيا الحوثي بـ"الجماعة الإرهابية"، مديناً هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.

يشار إلى أن 11 دولة صوتت لصالح القرار، فيما امتنعت النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا عن التصويت.