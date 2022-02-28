زيلينسكي يفرج عن السجناء ذوي الخبرة القتالية

28 فبراير , 2022
كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، أنه يعتزم الإفراج عن السجناء من ذوي الخبرة القتالية "للانضمام للكفاح ضد الغزاة".
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عنه أيضاً رفع بعض العقوبات عن المشاركين في العمليات.
وقال: "حريصون على تكريس كل دقيقة للكفاح من أجل بلادنا. ويتعين على كل من لديه القدرة على الانضمام للكفاح ضد الغزاة أن يفعل. لذلك، اتخذ قرار، ليس سهلاً من وجهة النظر الأخلاقية، ولكنه مفيد فيما يتعلق بحمايتنا. سيطلق سراح السجناء الأوكرانيين من ذوي الخبرة القتالية الحقيقية، وسيكونون قادرين على التكفير عن ذنوبهم. وسترفع كافة العقوبات المفروضة على بعض المشاركين في العمليات. الأمر المهم الآن هو الدفاع".
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