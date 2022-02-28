فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلقان عضوية روسيا وأنديتها

وطبقًا لتقارير صحفية، قرر الاتحادان الدولي "فيفا"، والأوروبي "يويفا" لكرة القدم استبعاد المنتخب الروسي من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الروسي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.