انت الان تتابع خبر فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلقان عضوية روسيا وأنديتها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-02-28 | 18:40
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اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا"، اليوم الإثنين، قرارًا جديدًا بشأن فرض عقوبات على المنتخب الروسى.
وطبقًا لتقارير صحفية، قرر الاتحادان الدولي "فيفا"، والأوروبي "يويفا" لكرة القدم استبعاد المنتخب الروسي من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الروسي ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
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