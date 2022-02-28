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سويسرا تتبنى عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس سويسرا إغناسيو كاسيس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وبينها تجميد الأصول.
وقال كاسيس في مؤتمر صحفي إن "التدخل العسكري الروسي غير مقبول على أساس أخلاقي وسياسي".

واضاف أن "المجلس الاتحادي قرر تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، وتشمل تجميد الأصول".

وكانت الحكومة السويسرية تسعى لإيجاد توازن بين إدانتها للخطوات التي اتخذتها روسيا وبين تاريخها من الحياد والوساطة بين الدول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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