سويسرا تتبنى عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد روسيا

وقال كاسيس في مؤتمر صحفي إن "التدخل العسكري الروسي غير مقبول على أساس أخلاقي وسياسي".

واضاف أن "المجلس الاتحادي قرر تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، وتشمل تجميد الأصول".

وكانت الحكومة السويسرية تسعى لإيجاد توازن بين إدانتها للخطوات التي اتخذتها روسيا وبين تاريخها من الحياد والوساطة بين الدول.

