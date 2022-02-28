انت الان تتابع خبر سويسرا تتبنى عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس سويسرا إغناسيو كاسيس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وبينها تجميد الأصول.
وقال كاسيس في مؤتمر صحفي إن "التدخل العسكري الروسي غير مقبول على أساس أخلاقي وسياسي".
وكانت الحكومة السويسرية تسعى لإيجاد توازن بين إدانتها للخطوات التي اتخذتها روسيا وبين تاريخها من الحياد والوساطة بين الدول.
واضاف أن "المجلس الاتحادي قرر تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، وتشمل تجميد الأصول".
وكانت الحكومة السويسرية تسعى لإيجاد توازن بين إدانتها للخطوات التي اتخذتها روسيا وبين تاريخها من الحياد والوساطة بين الدول.