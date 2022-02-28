انت الان تتابع خبر مسؤول أميركي يكشف موقع القوات الروسية من كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مسؤول عسكري أمريكي، الاثنين، أن القوات الروسية باتت على بعد نحو 24 كم من العاصمة الأوكرانية كييف.

