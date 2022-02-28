شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة "ضمنية" لبكين.. وفد أمريكي يتوجه إلى تايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الرئيس سيرسل وفدا من كبار مسؤولي الدفاع والأمن السابقين إلى تايوان، في علامة على دعم الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تعلن بكين أن الجزيرة التي تنتهج حكما ديمقراطيا، إقليما تابعا لها وتعهدت بوضعها تحت السيطرة الصينية بالقوة إذا لزم الأمر.

