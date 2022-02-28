أنظار العالم تتجه نحو حدود بيلاروسيا مع بدء المفاوضات.. آخر تطورات الهجوم الروسي بيومه الخامس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

وزير خارجية روسيا يلغي زيارته إلى جنيف بعد عرقلة دول الاتحاد الأوروبي لمسار رحلته



قال متحدث باسم البعثة الروسية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألغى زيارته يوم الثلاثاء إلى جنيف وخطبه أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنتديات الحد من التسلح، متهما دولا من الاتحاد الأوروبي، لم يسمها، بعرقلة مسار رحلته.

وأضاف: ”لسوء الحظ، تعمدت عدة دول من الاتحاد الأوروبي إغلاق مسار رحلة الوزير إلى جنيف.. تم إلغاء الزيارة في الوقت الحالي، ومن المحتمل أن يلقي الوزير كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان غدا عبر الإنترنت“.

وكان يشير بذلك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي وافق اليوم الاثنين بأغلبية ساحقة على عقد مناقشات عاجلة بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، بطلب من وفد كييف، والمقرر عقدها يوم الخميس.