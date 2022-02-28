شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "لوموند": بوتين يخطط لنقل الحرب إلى المتوسط بعد أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أنّ استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية دمجت مسرح البحر الأبيض المتوسط في الجبهة الأوروبية من ضمن خطته الحربية، مشيرًا إلى إرسال تعزيزات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية الهجوم الحالي على أوكرانيا.



وقالت الصحيفة، قي تقرير لها نشر أمس الأحد ”إن التحليلات الخاصة بالهجوم الروسي الجاري في أوكرانيا تضعه عمومًا على أنه امتداد لمخططات الكرملين في بيئة ما بعد الاتحاد السوفيتي“.