السجن 16 عاما لقيادي إخواني تورط في الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة تونسية بسجن برلماني تونسي موال لتنظيم الإخوان الإرهابي 16 عاما في اتهامات بالفساد.

وقضت دائرة «الشيكات 14» بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 16 عاما مع النفاذ العاجل في حق البرلماني عن حزب قلب تونس، غازي القروي، المتحالف مع الإخوان.

والمتهم المدان هو شقيق رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019 المتورط في قضايا فساد نبيل القروي، وارتبطت الأحكام الصادرة في حقه بسبعة قضايا منشورة ضده من أجل إصدار صكوك بدون رصيد، وتراوحت الأحكام الصادرة بشأنها بين عام واحد وأربعة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل ليبلغ مجموعها 16 عاما سجنا.

وأحالت محكمة الاستئناف في تونس، النائب المجمد غازي القروي، بالإضافة إلى موظف متقاعد في وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية لاتهامهما بقضايا الفساد المالي.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة الاستئناف قبل أيام بإحالة القروي، بصحبة متقاعد من وزارة التربية، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما بشبهات فساد مالي في عقد شراكة بين وزارة التربية وإحدى المؤسسات التي يديرها غازي القروي.

ويعود ملف القضية إلى عقد تم إبرامه منذ سنة 2012 بين وزارة التربية ومؤسسة تابعة لغازي القروي تم بمقتضاه نصب لافتات على مختلف الطرقات، لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، وحمل العقد المبرم شراكة بين طرفيه.

ويمثل حزب قلب تونس أحد الأحزمة السياسية لحكومة هشام المشيشي المقالة متحالفا في ذلك مع حركة النهضة الإخوانية وذراعها المتطرف ائتلاف الكرامة.