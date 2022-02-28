5 اتفاقيات سعودية لمشاريع تحسين الحياة في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5 اتفاقيات مشتركة لتنفيذ سلسلة مشاريع صحية وبيئية تسهم في تنمية وتحسين الحياة في اليمن.

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في محافظة الحديدة (المرحلة السادسة)، بهدف تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظافة للمتضررين والمجتمعات المعرضة للأمراض الوبائية والمجتمعات المضيفة، والحصول على مياه الشرب الآمنة وتأمين البيئة الصحية الخالية من الأمراض، وتوزيع حقائب نظافة شخصية وأدوات النظافة لدورات المياه، وبناء 20 دورة مياه طارئة، والصيانة الوقائية لخزانات المياه وقواعدها وجمع النفايات ونشر التوعية والتثقيف الصحي، يستفيد منها 9.800 فرد.

وتتضمن الاتفاقية الثانية تشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة (المرحلة الرابعة) بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الوفيات والأمراض عبر تقديم خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لها، يستفيد منها 63.400 فرد.

وسيجري في الثالثة تشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة وتهيئتها في مناطق وعلان وعبس والغرزة بمحافظة حجة (المرحلة الثالثة) بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض المديريات بالمحافظة، وتجهيز العيادات المتنقلة، يستفيد منها 36.000 فرد.

وفي الاتفاقية الرابعة سيجري تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة، بهدف المساهمة في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بحجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بصعدة، حيث سيتم حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، ويستفيد منها 29.621 فردا.

وتتضمن الاتفاقية الخامسة والأخيرة تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي الحديدة، بهدف الحفاظ على حياة النازحين، يستفيد منها 178.160 فردا.

ومثل المركز خلال التوقيع مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض.