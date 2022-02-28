بعد غزو أوكرانيا.. ترامب يشيد بـ بوتين: «الأحداث بينت أنه أذكى من الإدارة الأمريكية الحالية»

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلأً إنه "أثبت نفسه كقائد ذكي" في الموقف مع أوكرانيا، واصفاً القيادة الأمريكية الحالية أنها العكس من ذلك "غبية".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه خلال مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (CPAC) في أورلاندو بفلوريدا، إن "المشكلة ليست فيما إذا كان بوتين ذكيا أم لا. إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء، وأغبياء للغاية".

وبحسب ترامب، فإن بوتين قرر شن عملية خاصة في أوكرانيا بعد أن شهد "انسحاباً مثيراً للشفقة للقوات الأمريكية من أفغانستان".

ووصف ترامب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بأنها "فظاعة ما كان يجب أن تحدث على الإطلاق".

وفي فجر الخميس الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، لمساعدة سكان دونباس".

من جانبهم، أدان الديمقراطيون خطاب ترامب معتبرين أن الزعيم السابق للبيت الأبيض "ما زال يتقرب من بوتين".

وقالت أدونا بيل، المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إنه “بعد قضاء 4 سنوات في بيع أوكرانيا ، اعتلى الرئيس السابق المهزوم (ترامب) المنصة في CPAC لمضاعفة مديحه لبوتين لأن الأوكرانيين الأبرياء يحتمون من القنابل والصواريخ على أيدي روسيا".