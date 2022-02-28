بوتين يعلن عن شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن، إذا "تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار".

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع أجراها الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين في بيان له إن بوتين أكد "أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".

وأضاف الكرملين في بيانه: "كما تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي منفتح على المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا، ويعول على أن تؤدي إلى النتائج المرجوة".

وأعلن الكرملين أن بوتين وماكرون أجريا تبادلًا جادًا وشاملًا لوجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع حول أوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مطولة بمبادرة من الجانب الفرنسي.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، عن وقف لإطلاق النار.

وقال جوتيريش، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأزمة في أوكرانيا: "لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية.. أتمنى أن تسفر المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) عن وقف لإطلاق النار وحل سلمي دائم".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة وقف القتال والعنف في أوكرانيا، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل.