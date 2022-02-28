شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية لوفد النواب: حصر طلبات المواطنين لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال راضى فرج، عضو مجلس القبائل العربية، أن الصعيد يشهد إنجازات لم يشهدها من قبل، لافتا إلى مبادرة "حياة كريمة" ودورها فى تغيير وجه الحياة فى الصعيد والريف والقرى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمحافظة قنا، وشهدت الزيارة برئاسة الدكتور محمود حسين، إلى عدد من مراكز الشباب إشادات واسعة من قبل المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية من أعظم المبادرات، مشيدا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطوير الريف المصرى، مستعرضا عدد من المشكلات التى تواجه شباب هو، حيث يحتاج مركز الشباب إلى غرف خلع ملابس وتطوير بعض المنشآت داخل المركز.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين، أن المبادرة الرئاسية، من أعظم المبادرات حيث تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير كافة الخدمات.

فيما قال أحمد عمر، مسئول وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حاليا بحصر جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنين، لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بها، وتقوم وزارة التنمية المحلية بعرضها على الوزارات المختصة.

وأضاف انه سيتم ابلاغ المواطنين، بنتائج تلك الطلبات إذا تم قبولها وفى حال رفضها سيتم الكشف لهم عن أسباب عدم تنفيذ تلك المشروعات.

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالى وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعى، أسامة عبد العاطى، احمد الشناوى، ولاء عبد الفتاح، هادية حسنى، أية مدنى، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة