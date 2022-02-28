الامم المتحدة: أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف-(د ب أ)

ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى أكثر من 500 ألف شخص، في الوقت الذي تم فيه الكشف عن فضيحة على الحدود الأوكرانية مع بولندا، بسبب المعاملة العنصرية للاجئين الأفارقة.

وقال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن أكثر من 500 ألف شخص فروا من الحرب في أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

ويعد هذا العدد أعلى بواقع 80 ألف شخص عن العدد الذي أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الأحد.

وقد فر أغلبية اللاجئين الأوكرانيين حتى الآن إلى بولندا، حيث وصل أكثر من 281 ألف شخص منذ اندلاع الحرب، وفقا لقوات حرس الحدود البولندية. ويتردد أن نحو 100 ألف شخص عبروا الحدود المشتركة إلى بولندا أمس الأحد فقط.

وأضاف كريس ميلزر المتحدث باسم المفوضية أن مئات الآلاف نزحوا داخليا في أوكرانيا، ولكنه لم يتمكن من الإعلان عن عدد محدد.

ومع استمرار عمليات الفرار من أوكرانيا، قال بعض الأفارقة إنهم واجهوا معاملة عنصرية وتمييزا على الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وقال بعض الأفارقة إن مسؤولين منعوهم بوقاحة من عبور الحدود لأيام، على الرغم من الجو البارد وعدم وجود طعام أو إمدادات أخرى، بنيما كانوا يتركون اللاجئين من أصحاب البشرة البيضاء يدخلون.

وأثارت بعض مقاطع الفيديو التي تم نشرها غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في أحد الفيديوهات بوضوح مركبة حرس حدود أوكرانية.

ويدرس الآلاف من الطلاب الأفارقة في أوكرانيا، ومعظمهم من نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والصومال ودول أخرى، حيث تجذبهم معايير التعليم المرتفعة وانخفاض التكاليف.

وطلب وزير الخارجية النيجيري جيفري أنياما من نظيره الأوكراني توضيح الوضع. وقال إنه "أعرب عن قلقه بشأن أخبار قيام قوات الحدود الأوكرانية بعرقلة خروج الطلبة النيجيريين".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا" أنه صدرت التعليمات لقوات الحدود الأوكرانية بالسماح لجميع الأجانب بالمغادرة. وتعهد بالتحقيق والرد بسرعة".

مع ذلك، قالت وزيرة خارجية غانا شيرلي ايوركور إن الطلاب من غانا لم يواجهوا مشاكل في مغادرة أوكرانيا.

وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نفى مسؤولون بولنديون الاتهامات، ووصفت متحدثة تقارير مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مجرد "هراء".

وقالت "عناصر حرس الحدود البولندية يساعدون كل الناس الفارين من منطقة الحرب في أوكرانيا، ولا تهم الجنسية أو الانتماء الوطني.

وأوضحت أنه يتم التعامل مع عشرات الجنسيات على الحدود كل يوم، من بينهم مواطنون من دول خارج منطقة شينجن، من أفريقيا وآسيا.

وجاءت تصريحاتها بعد يوم من إعلان وزير الداخلية البولندي أن الفارين من الحرب لا يحتاجون إلى التسجيل في أي مركز استقبال أو القيام بأي أعمال رسمية أخرى.

وقد وصل عدد من الفارين من الصراع إلى ألمانيا، حيث وصل 1800 شخص، وفقا لوزراة الداخلية، وقالت مصادر أمنية إن معظمهم من أوكرانيا، إلا أن بعضهم من الطلبة الأجانب من دول أخرى.