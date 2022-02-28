أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر الاثنين باتخاذ اجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.
كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارا من الاثنين على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الاجنبية منذ الاول من يناير الفائت.
كانت هذه تفاصيل خبر في إجراء مضاد للعقوبات .. روسيا تمنع سكّانها من تحويل أموال إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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