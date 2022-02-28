موسكو تُجبر المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل

أعلنت روسيا أنها أجبرت المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية البريطانية الاثنين أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي ردا على غزو أوكرانيا، وذلك عبر تجميد اصول جميع المصارف الروسية على أراضيها "في الأيام المقبلة".

وأبلغت ليز تراس البرلمان البريطاني "سنقوم بتجميد كامل لاصول جميع المصارف الروسية في الايام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا".