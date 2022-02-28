ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية البريطانية الاثنين أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي ردا على غزو أوكرانيا، وذلك عبر تجميد اصول جميع المصارف الروسية على أراضيها "في الأيام المقبلة".
وأبلغت ليز تراس البرلمان البريطاني "سنقوم بتجميد كامل لاصول جميع المصارف الروسية في الايام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تُجبر المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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