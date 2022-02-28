بريطانيا تقول إنها تريد إسقاط بوتين ثم تتراجع

وسبق له وصرح بأن العقوبات البريطانية التي تستهدف الرئيس الروسي والبنك المركزي الروسي "تهدف إلى إسقاط نظام بوتين".
ولدى سؤاله عن هذه التصريحات تراجع قائلا: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام.. الواضح هنا هو الطريقة التي تسمح لنا بوضع حد لروسيا".
وأوضح الكرملين الاثنين أن تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي جاء ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن مواجهات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وكانت الوزيرة قالت إنه "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا سنرى دولا أخرى مهددة، دول البلطيق وبولندا ومولدوفا وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزاع مع الأطلسي".
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