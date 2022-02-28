بوتين يشترط حياد أوكرانيا ونزع سلاحها لإنهاء الحرب

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية اليوم، انفتاح روسيا على المفاوضات مع الجانب الأوكراني.
وأكد بوتين لماكرون أن هناك شرطان لإنهاء الحرب في أوكرانيا الأول هو حياد أوكرانيا والثاني نزع سلاحها. كما أبلغ بوتين الرئيس الفرنسي بأنه يريد اعترافا بشبه جزيرة القرم لتسوية النزاع في أوكرانيا.
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