في إجراء مضاد للعقوبات .. روسيا تمنع سكّانها من تحويل أموال إلى الخارج أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر الاثنين باتخاذ اجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 27 رجب 1443 هـ 27 رجب 1443 هـ

موسكو تُجبر المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل أعلنت روسيا أنها أجبرت المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل.ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية البريطانية... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 27 رجب 1443 هـ 27 رجب 1443 هـ

بوتين يشترط حياد أوكرانيا ونزع سلاحها لإنهاء الحرب أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية اليوم، انفتاح روسيا على المفاوضات مع... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 27 رجب 1443 هـ 27 رجب 1443 هـ

الجامعة العربية تبدي قلقها لأزمة أوكرانيا وتدعو للحوار والدبلوماسية أبدى مجلس جامعة دول العربية قلقه ازاء ما يحدث في أوكرانيا عقب تعرضها لغزو روسي، وأكد خلال اجتماع طارئ الاثنين على أهمية حل الأزمة... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 27 رجب 1443 هـ 27 رجب 1443 هـ

بعد العقوبات الغربية على روسيا.. بوتين يصف الغرب بـ "إمبراطورية الكذب" عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين اجتماعا حكوميا حول العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا، والتي شملت البنك المركزي... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 27 رجب 1443 هـ 27 رجب 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الروسي يسيطر على أجواء أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.