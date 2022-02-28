- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
في إجراء مضاد للعقوبات .. روسيا تمنع سكّانها من تحويل أموال إلى الخارج
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر الاثنين باتخاذ اجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع...
موسكو تُجبر المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل
أعلنت روسيا أنها أجبرت المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل.ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية البريطانية...
بوتين يشترط حياد أوكرانيا ونزع سلاحها لإنهاء الحرب
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية اليوم، انفتاح روسيا على المفاوضات مع...
الجامعة العربية تبدي قلقها لأزمة أوكرانيا وتدعو للحوار والدبلوماسية
أبدى مجلس جامعة دول العربية قلقه ازاء ما يحدث في أوكرانيا عقب تعرضها لغزو روسي، وأكد خلال اجتماع طارئ الاثنين على أهمية حل الأزمة...
بعد العقوبات الغربية على روسيا.. بوتين يصف الغرب بـ "إمبراطورية الكذب"
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين اجتماعا حكوميا حول العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا، والتي شملت البنك المركزي...
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الروسي يسيطر على أجواء أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.