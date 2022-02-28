“الفيلق الدولي” في أوكرانيا.. آلاف الأجانب يستعدون للقتال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 3 ساعات

تلقّت أوكرانيا آلاف الطلبات من أجانب، أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته “الفيلق الدولي”، الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن عزمه تشكيله لقتال قوات روسيا.

إذ أفادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على “فيسبوك”: “تلقينا بالفعل عدة آلاف من الطلبات من الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية الأمن العالمي من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أمس الأحد، إن أوكرانيا ستنشئ فيلقا “دوليا” أجنبيا للمتطوعين من الخارج.

وأضاف زيلينسكي في بيان: “سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا”، وفقما نقلت وكالة “رويترز”.

ومنذ بداية الحرب، تحدثت السلطات الأوكرانية عن حاجتها لمساعدة المدنيين في قتال القوات الروسية، وأظهرت مقاطع فيديو عمليات توزيع الأسلحة اليدوية على سكان المدن.

وتسير التطورات العسكرية إلى جانب المفاوضات، التي بدأت بالفعل بين أوكرانيا وروسيا، الإثنين، لمحاولة تخفيف التصعيد.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك لـ”رويترز” في رسالة نصية، الإثنين، أن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.