شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الجيش الأوكراني يسيطر على منصة «بانتسير الروسية» المضادة للطائرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت “قناة الإخبارية”، مقطع فيديو وثق سيطرة الجيش الأوكراني على منصة “بانتسير” للقذائف المضادة للطائرات والصواريخ بعد أن تركها الجنود الروس.

ورصدت الأقمار الصناعية، اليوم الإثنين، قوات روسية ضخمة تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، اليوم الإثنين، أنه تم سماع انفجارات صباحا في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي، والتي تعد أهم مدينة في البلاد.

وأضافت في بيان مقتضب على تطبيق تيليغرام أن كييف شهدت في اليوم الخامس من الهجمات الروسية حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات، موضحة أن النيران اشتعلت في مبنى سكني بمدينة تشيرنيف بشمال البلاد بعد إصابته بصاروخ.

كذلك أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية ببيان على فيسبوك أن مدينة زوتيمر في الشمال أيضا تعرضت لهجمات صاروخية خلال ساساعات الليل.