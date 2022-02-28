شكرا لقرائتكم خبر عن على المكشوف.. بريطانيا: دربنا 22 ألف جندي أوكراني.. وقدمنا 2000 صاروخ مضاد للدبابات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية السريعة والمتلاحقة، أعلنت بريطانيا عن تدريبها لـ 22000 جندي أوكراني، وقدمنا 2000 صاروخ مضاد للدبابات.

وأضافت أنها قدمت 100 مليون جنيه إسترليني للإصلاح الاقتصادي واستقلال الطاقة، وسنضمن ما يصل إلى 500 مليون دولار من تمويل التنمية.

يأتي هذا من خلال تصريحات أدلت بها السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، والتي أكدت أن رفع العلم الأوكراني يعد طريقة صغيرة لإظهار وقوف المملكة المتحدة مع أوكرانيا في مواجهة الاعتداء على سيادتها.

وأكدت لويس أن روسيا شنت هجوماً غير مبرر ومتعمد على دولة ذات سيادة.

ونوهت أن المملكة المتحدة اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات لدعم أوكرانيا، بما في ذلك إدخال أكبر وأشد حزمة من العقوبات المفروضة على اقتصاد روسيا.