شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تعلن موعد بداية شهر شعبان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن بداية شهر شعبان فلكيًا – بإذن الله- سيكون الجمعة القادمة الموافق 4 مارس.

ونقل الإعلام المحلي الكويتي، عن مركز العجيري العلمي، الذي أصدر بيانًا رسميًا اليوم الاثنين، أن حسابات المركز الفلكية وفق توقيت وموقع دولة الكويت الجغرافي تشير إلى أن الهلال يولد بعد غد الاربعاء الساعة 8:36 مساء وتغرب الشمس يوم الخميس المقبل الساعة 5:48 مساء.

وأضاف أن القمر يغرب يوم الخميس الموافق 3 مارس الساعة 6:36 مساء ويمكث مدة 48 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد بوضوح.

وبين أنه بغروب القمر في يوم الخميس بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري وعليه يصبح يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022 أول أيام شهر شعبان للعام 1443 هجري والشهر الثامن من السنة الهجرية.

وأشار المركز الى ان حساب المواقيت والأهلة يتم وفق معايير علمية فلكية دولية ومعتمد من قبل دولة الكويت.

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