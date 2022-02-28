طائرات مسيرة تخترق الأجواء الإيرانية وتقترب من منشآت نووية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفاد شهود عيان، أن طائرات مسيرة، اخترقت أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران، حيث تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام، فإن الطائرات المسيرة شوهدت بالعين المجردة، وكانت تحلق على مقربة شديدة من القواعد العسكرية الإيرانية.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر إيراني مطلع أن التقارير الأمنية تشير إلى أن سلاح الجو التابع للحرس الثوري تعامل مع عدة أهداف اخترقت الأجواء الإيرانية.
وأوضح أن السلطات الإيرانية لم تعلق على تفعيل المضادات الجوية الإيرانية في محافظة بوشهر.
ونوه أن العديد من المحافظات الإيرانية التي توجد بها المنشأة النووية تشهد حالة تأهب عسكري تحسبا لأي هجمات جوية قد تتعرض لها المنشأة النووية الإيرانية.
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