شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة وسريعة.. بريطانيا تعلن رفع جاهزيتها النووية إلى أعلى مستوىاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

بعد ساعات من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إعطائه أوامر لوزير الدفاع الروسي ورئيس أركان الجيش بوضع قوات الردع النووية في حالة تأهب قصوى، أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين، أنها قررت رفع جاهزيتها النووية إلى أعلى مستوياتها.

ووصف وزير الدفاع البريطاني بن والاس تصرفات فلاديمير بوتين، بـ”غير العقلانية”، مؤكدا أن بلاده رفعت جاهزيتها النووية إلى أعلى مستوياتها.

وقال في مقابلة تلفزيونية اليوم الإثنين، إن تلك التصرفات غير المتزنة تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث. وأضاف أن تهديد بوتين بالنووي يأتي لصرف النظر عن مشاكله في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن تقدم القوات الروسية صوب كييف تباطأ بسبب الإخفاقات اللوجستية والمقاومة الشرسة. وقالت إن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا شمال كييف.

وقد تباطأ تقدمها بسبب القوات الأوكرانية التي تدافع عن مطار هوستوميل وهو هدف روسي رئيسي منذ اليوم الأول من الصراع.