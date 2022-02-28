بعد العقوبات ضد روسيا.. بوتين يصف الغرب بـ «امبراطورية الأكاذيب»

الشارقة - اميمة ياسر -

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأنه "امبراطورية الأكاذيب"، وذلك بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.

وقال الكرملين، في بيان له اليوم الإثنين، إن بوتين خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وكبار المسؤولين، وصف المجتمع الغربي بـ"إمبراطورية الأكاذيب"، الذي يحاول تنفيذ عقوبات ضد روسيا.

وكانت روسيا قد اعترفت في وقت سابق اليوم أن تلك الإجراءات والعقوبات قوية ومؤلمة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أكد أن لدى روسيا خطة للرد على تلك العقوبات والإجراءات، مشدداً على أن موسكو لديها القدرة على تعويض الأضرار.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت اليوم عن عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الروسي وصناديق الاستثمار الحكومية في أحدث انتقام قاس على غزو أوكرانيا.

ووصفت هذه الخطوة بأنها "الإجراء الأكبر" الذي اتخذته وزارة الخزانة ضد اقتصاد بحجم روسيا، وفقاً لمسئول في الإدارة الأمريكية في تصريحات صحفية.

كما صرح مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ستنضم إلى الولايات المتحدة في استهداف البنك المركزي الروسي.

من جانبها، أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان أن "الإجراء غير المسبوق الذي نتخذه اليوم سوف يحد بشكل كبير من قدرة روسيا على استخدام الأصول لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، واستهداف الأموال التي يعتمد عليها بوتين ودائرته الداخلية لتمكين غزوه لأوكرانيا".

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستجمد فعليا أي أصول للبنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة أو يملكها أمريكيون.

جدير بالذكر أن دولاً عدة منها كندا واليابان وبريطانيا فرضت عقوبات وإجراءات ضد مصالح روسية، كما طالت العقوبات الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.