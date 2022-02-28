شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرار غير متوقع من سويسرا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في قرار غير متوقع من سويسرا، التي تتميز بالحيادية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية وسياساتها تجاه الأحداث خارج الحدود، قرر السلطات السويسرية فرض عقوبات على روسيا.

وفي التفاصيل، قررت سويسرا فرض عقوبات مالية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات روسية بسبب أوكرانيا.

يذكر أن روسيا، بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو على “فيسبوك”: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.