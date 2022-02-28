‏ماذا طلب الوفد الأوكراني من روسيا في جلسة التفاوض؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : بدأت المفاوضات اليوم الإثنين، بين الوفدين الروسي والأوكراني، في منطقة غوميل في بيلاروس.

وصرح رئيس وفد التفاوض الروسي والمساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي بأن الوفد الروسي، متواجد في بيلاروس منذ 24 ساعة، لكن تم تأجيل وصول الوفد الأوكراني عدة مرات بسبب صعوبة الخدمات اللوجستية”.

وأشار المفاوض الروسيّ ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي إلى أنّ موسكو تريد التوصل إلى “اتفاق” مع كييف.

ووصل الوفد الأوكراني إلى مكان الاجتماع، وأعلن وفد التفاوض الأوكراني، عن مطالبه التي تمثلت في انسحاب روسيا من كل الأراضي الأوكرانية بما في ذلك القرم ودونباس .‎

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