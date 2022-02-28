شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترد بالمثل وتحظر الرحلات الجوية من 36 دولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت روسيا أنه ردًا ومعاملة بالمثل قررت حظر الرحلات الجوية من 36 دولة.

وأوضحت أنه تم إغلاق الأجواء أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى.

يأتي هذا ردًا على قرار معظم دول أوروبية غلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، بعد قرار الرئيس بوتن ببدء عملية عسكرية واسعة على الأراضي الأوكرانية.

في الوقت نفسه تم إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنيف.

وكشف وفد التفاوض الأوكراني، أنه طالب روسيا بالانسحاب من كل أراضيها بما في ذلك القرم ودونباس.

وأكد وزير المالية الفرنسي، أنه تم تكثيف العقوبات المالية ضد روسيا، خاصة القطاع المالي والبنوك والمعاملات المصرفية.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت”، تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا، وذلك ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي، إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام عبور الطائرات الروسية.