شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة استهداف القوات الأوكرانية لقافلة عسكرية روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لضربة جوية، قالت إنها استهدفت قافلة عسكرية روسية، وحققت بها إصابة مباشرة. وأرفقت وزارة الدفاع الأوكرانية الفيديو بتعليق جاء فيه: “ضربة قوية لآليات روسية في منطقة زهيتومير”. وأضاف المنشور في صفحة وزارة الدفاع على “تويتر”: “لن تحظوا بالسلام على أرضنا”. وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة نحو 4300 جندي روسي في الغزو الذي بدأته موسكو، الخميس، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني أسقط ودمر عشرات الطائرات والمركبات الروسية.

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