شكرا لقرائتكم خبر عن «خرائط جوجل» تغلق خدمة حركة المرور في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت شركة الفابيت الأمريكية التكنولوجية خدمة توفير معلومات بشأن حركة المرور في أوكرانيا ضمن برنامج " جوجل ماب" الملاحي، وذلك في ظل استمرار الغزو الروسي للبلاد.

وقالت الشركة إنها اتخذت الإجراء بالتشاور مع السلطات الأوكرانية، وبهدف حماية المواطنين، فيما وتقدم جوجل أيضا الدعم الفني لحماية المواقع الإلكترونية من الهجمات السيبرانية.

ويشار إلى أن جوجل تجمع بيانات المكان باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد للتشغيل، وتستخدمها لرصد الاختناقات المرورية أو المشاكل الأخرى التي تؤثر على حركة المرور.