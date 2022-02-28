نصف مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي

كييف: أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي قبل 5 أيام، أكثر من نصفهم إلى بولندا.

وقال المفوض الأعلى للاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي في تغريدة: "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".