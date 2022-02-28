ضبط 'درون' واعتقال متهمين بحيازة الأسلحة والمخدرات في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "المفارز المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة وبإوقات واماكن مفاجئة وغير ثابتة في جانبي الكرخ والرصافة خلال "الاسبوع الماضي" تمكنت من القاء القبض على (٢٥)متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة، فيما القت القبض على (١٦) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة مع ضبط طائرة (درون) غير مرخصة".واضافت انه تم "ضبط اسلحة واعتدة "بنادق مختلفة عدد ١٣ ، مسدسات عدد ٤٠ مسدس ، عتاد مختلف الانواع عدد ١٦٩٠ اطلاقة" مع رمانة صوتية واحدة وعدد من مخازن للأعتدة مختلفة الانواع".

واشارت القيادة الى انه "تم ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة واجهزة تعاطيها بالاضافة الى ضبط كمية من الحبوب المخدرة والحشيشة وادوية متنوعة غير مرخصة".

واوضحت انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

