المشري: الحكومة المقترحة بمثابة إدخال "المعتدين" على طرابلس من النافذة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الحكومة المرتقبة برئاسة فتحي باشاغا، بأنها بمثابة ”إدخال المعتدين إلى طرابلس من النافذة“.



جاء ذلك في تغريدة للمشري على تويتر استبق فيها الجلسة المرتقبة للبرلمان الليبي، يوم الإثنين، للنظر في حكومة فتحي باشاغا.

وكتب في تغريدته، أن ”مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة“.