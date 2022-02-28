الكرملين: بوتين لا يكترث بالعقوبات...لا أصول لديه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث على الإطلاق بالعقوبات التي استهدفته، لكنه اعتبر هذه التحركات "سخيفة وقصيرة النظر".



ونقلت وكالة انترفاكس عن المتحدث أن "بوتين لا يكترث على الإطلاق، فالعقوبات على الأصول وما إلى ذلك، والجميع يعلم أن الرئيس ليس لديه أصول غير تلك التي يعلنها كل عام".

وأضاف "لكن من الناحية الإشكالية، فإن فرض عقوبات على رأس دولة، أمر سخيف وينم عن قصر نظر".

وقال بيسكوف إن روسيا ستلتزم بالعقلانية في ردها على العقوبات على بوتين.